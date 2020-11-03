SpaceX будет еженедельно подключать к Starlink несколько тысяч человек

Cerevrum при помощи VR поможет «Магниту» увеличить средний чек

Команде Alphabet не удалось найти биомаркер депрессии в мозге

Создана система позиционирования под водой, которой не нужна энергия

Найдено природное соединение против болезни Альцгеймера

COVID-19 сохраняет изменения в иммунной системе даже через 10 недель

Новая вакцина от коронавируса показала уникальные результаты на тестах

Создан революционный терагерцовый лазер. Он изменит многое

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Walmart отказался от услуг роботов — люди обходятся дешевле

Георгий Голованов

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Нейросеть в 1000 раз ускорила решение дифференциальных уравнений в частных производных

Георгий Голованов

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Институт генома человека предсказал развитие генетики на 10 лет вперед

Георгий Голованов

Борьба с раком

Прорывной метод лечения рака может стать общедоступным

Светлана Маслова

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Появился еще один повод искать на Титане внеземную жизнь

Георгий Голованов

Медицина будущего

Ученые нашли новые доказательства связи депрессии и инсульта

Георгий Голованов

Медицина будущего

Британцев предложено спасать от ковида принудительной витаминизацией

Георгий Голованов

медицина будущего

Обнаружены бактерии кишечника, которые защищают организм от радиации

Светлана Маслова

медицина будущего

Интервальное голодание показало эффективность против рака

Светлана Маслова

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Функция ЭКГ в Apple Watch станет доступна в России

Алексей Корецкий

Тренды

Fort Ross Ventures объявляет о запуске фонда поздних стадий

Арина Петрова

Идеи

Ученые подключили мозг к компьютеру через кровеносные сосуды

Георгий Голованов

Идеи

Маск требует от пользователей Starlink признания независимости Марса

Алексей Корецкий

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Новый автопилот Tesla очень далек от автономности 5 уровня

Алексей Корецкий

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Toyota инвестирует $500 млн в универсальную платформу умного города

Степан Икаев

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Глава Sony PlayStation не верит в перспективы VR в ближайшие годы

Степан Икаев

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Прорыв в технологии квантовых точек открывает путь к гибкой электронике

Степан Икаев

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Платформа Arable обеспечивает качественный урожай в любое время года

Степан Икаев

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Hermeus готовится к испытаниям двигателя для перелетов со скоростью 5 Махов

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PORTL запустит серийное производство первой машины для голопортации

Степан Икаев

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FreshToHome уберизирует работу фермеров и рыбаков Индии

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Daimler и Waymo объединятся в разработке беспилотных грузовиков

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Врожденный иммунитет можно натренировать на борьбу с раком

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Как онлайн-сервисы меняют ЖКХ и нашу жизнь с управляющими компаниями

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SARS-CoV-2 может нарушать гематоэнцефалический барьер мозга

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Китай запретит продажу бензиновых и дизельных машин с 2035 года

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«На смену личному автомобилю придут подписные сервисы»

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Ученые сделали лучевую терапию рака безопасной

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Объявлена стоимость интернет-подключения к спутникам Starlink

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Новый тест позволит диагностировать деменцию до первых симптомов

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Открыты новые свойства нейтрофилов — они могут восстанавливать органы

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Новая концепция ядерного двигателя позволит добраться до Марса за три месяца

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В Португалии провели свое исследование антител к COVID-19. Данные не сходятся

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Экспериментальный препарат успешно лечит рак с мутациями в гене KRAS

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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink и потеряла 75

Алексей Корецкий

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Вакцина от нескольких видов рака работает